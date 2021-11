Os problemas físicos não largam Ansu Fati.

Este sábado, o prodígio espanhol saiu lesionado no empate do Barcelona frente ao Celta de Vigo e vai voltar a parar, ele que regressou recentemente à competição devido a uma lesão grave no joelho.

Em comunicado, o emblema blaugrana revela que Fati, dispensado entretanto da seleção espanhola, tem uma «lesão no bíceps femoral da coxa esquerda» e que «a evolução marcará a sua disponibilidade».

Refira-se que o Barcelona recebe o Benfica no próximo dia 23 de novembro, em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões.