O Barcelona, adversário do Benfica na Liga dos Campeões (jogo na Luz a 21 de janeiro de 2025), manteve o pleno de vitórias nesta edição da Liga espanhola, ao golear fora o Villarreal por 5-1 num jogo em que perdeu Marc Ter Stegen por lesão no joelho direito.

Já perto do final da primeira parte, o guarda-redes internacional alemão ficou agarrado ao joelho direito após agarrar uma bola e deixou o relvado em lágrimas e de maca, suspeitando-se de lesão grave.

Por essa altura, o marcador registava vantagem da formação culé por 2-1, com bis de Lewandowski (20 e 35m, este numa bicicleta) e resposta de Ayoze Pérez aos 38m.

Na segunda parte, com Iñaki Peña na baliza, Pablo Torre marcou pela primeira vez com a camisola do Barça e Lewandowski desperdiçou uma soberana ocasião para fazer o hat-trick - atirou ao poste direito na cobrança de um penálti aos 67 minutos. logo a seguir Thierno Barry, acabado de entrar ainda festejou um golo que permitiria ao «submarino amarelo» reentrar no jogo: estava, no entanto, em posição irregular.

Pouco depois, Raphinha, ex-Sporting e V. Guimarães fez o 4-1, bisando aos 83 minutos (servido por trivela magistral de Lamine Yamal) para o 5-1 do Barcelona, que tem seis vitórias em seis jogos na Liga espanhola, que lidera com mais quatro pontos do que o campeão Real Madrid.

Recorde-se que o Villarreal ainda não tinha perdido nesta Liga espanhola.

Neste domingo, destaque ainda para a vitória do Athletic Bilbao sobre o Celta de Vigo por 3-1. Álvaro Djaló, ex-Sp. Braga, fechou o jogo, estreando-se a marcar pelos bascos.

MAIS RESULTADOS:

Getafe-Leganés, 1-1