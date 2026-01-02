Dani Carvajal voltou esta sexta-feira a trabalhar no relvado, mais de dois meses depois de ter sido submetido a uma artroscopia ao joelho direito. O lateral-direito e capitão do Real Madrid participou em parte do treino realizado em Valdebebas, naquele que foi o primeiro dia de trabalho dos merengues em 2026.

O internacional espanhol encontra-se na fase final da recuperação, depois de ter sentido um desconforto a 26 de outubro, frente ao Barcelona, no mesmo joelho em que sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior em 2014. A intervenção cirúrgica visou a reparação de um fragmento solto na articulação.

Segundo fontes do clube, o objetivo de Carvajal passa por integrar a comitiva que viajará na próxima semana para Jeddah, na Arábia Saudita, onde o Real Madrid vai disputar a Supertaça de Espanha. Os blancos defrontam o Atlético de Madrid, na quinta-feira, dia 8 de janeiro, na meia-final da prova.

Para esse encontro, Kylian Mbappé ainda não está totalmente descartado, depois de ter sofrido uma entorse no joelho esquerdo a 31 de dezembro. Certas são, para já, as ausências de Brahim Díaz, ao serviço de Marrocos na Taça das Nações Africanas, Éder Militão e Trent Alexander-Arnold, ambos lesionados.

De recordar, o Real Madrid visita o Estádio da Luz no próximo dia 28 de janeiro para a última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.