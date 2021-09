O Barcelona sacudiu neste domingo um pouco da pressão pelo momento negativo que tem vivido nas últimas semanas, ao vencer o Levante por 3-0, a três dias da visita ao Benfica, em jogo da Liga dos Campeões.

O jogo ficou marcado pelo regresso de Ansu Fati à competição, depois de quase um ano a recuperar de lesão. O jovem prodígio espanhol foi recebido com 35 mil adeptos de pé a ovacioná-lo e só precisou de dez minutos para devolver o carinho em forma de golo.

Antes de o novo camisola 10 do Barcelona ter entrado em campo, já o triunfo dos culés estava encaminhado desde no primeiro quarto de hora, graças aos golos de Depay (6m), de penálti, e de Luuk de Jong (14m), que se estreou o marcar pelo Barcelona.

Foram, portanto, dois compatriotas de Koeman dar fôlego ao técnico holandês, que cumpriu o primeiro de dois jogos de castigo e não esteve no banco, num jogo em que Ruben Vezo não foi opção do lado do Levante.

Após três jogos consecutivos sem vencer, o Barcelona regressou aos triunfos, precisamente antes de jogar em Lisboa com o Benfica.