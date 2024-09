Com uma assistência de Griezmann e um golo de Julián Alvarez no último minuto, o Atlético Madrid bateu o Celta (1-0), nos Balaídos, e, desta forma recuperou o terceiro lugar no pódio da classificação espanhola, a três dias de receber o vizinho Real Madrid no Metropolitano, último jogo antes da deslocação dos colchoneros ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, na Liga dos Campeões (quarta-feira).

A equipa de Diego Simeone continua com a estrelinha do seu lado e esta noite é um bom exemplo disso, uma vez que, além do golo tardio, contou ainda com um Oblak ultra-inspirado entre os postes. Antes do golo do reforço argentino, o jogador mais caro do último mercado, o guarda-redes esloveno já tinha segurado o nulo, com defesas a remates de Aspas e Panda.

Com este triunfo, ainda relativo à 7.ª jornada, o Atlético Madrid regressa ao terceiro lugar da classificação espanhola e fica a apenas dois pontos do Real Madrid, o próximo adversário, com o dérbi marcado já para o próximo domingo.

Nos jogos realizados esta quinta-feira, destaque também para a vitória do Villarreal no campo do Espanhol (2-1). A equipa catalã ainda esteve a vencer, com um golo marcado por Carreras, aos 45 minutos, mas mas a equipa do submarino amarelo empatou ainda em tempo de compensação, com um golo de Ayoze Pérez que viria também a assinar a reviravolta, aos 63 minutos, novamente com assistência de Baena.

O Villarreal segue, assim, no quarto lugar da classificação, a apenas um ponto do Atlético, enquanto o Espanhol cai para o 14.º posto.

Entretanto, em Las Palmas, o Betis esteve a perder, com a equipa da casa a marcar logo aos 9 minutos, por Moleiro, mas acabou por empatar 1-1 antes do intervalo, por Lo Celso.

O sportinguista Dário Essugo foi titular no meio-campo dos Las Palmas, enquanto Fábio Silva foi a principal referência do ataque da equipa das Canárias. Do lado da equipa de Sevilha, ainda sem William Carvalho (lesionado), Rui Silva voltou a ser titular na baliza.

Confira a classificação da liga espanhola