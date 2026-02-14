Atenção, Benfica: Real Madrid goleia Real Sociedad antes da visita à Luz
Gonçalo Guedes entrou na segunda parte no triunfo dos merengues sobre os bascos por 4-1
Gonçalo Guedes entrou na segunda parte no triunfo dos merengues sobre os bascos por 4-1
O Real Madrid recebeu e goleou a Real Sociedad por 4-1, este sábado, antes da primeira mão do playoff da Liga dos Campeões frente ao Benfica.
Foi a oitava vitória seguida dos merengues em jogos da Liga Espanhola, que estão em grande momento: nas últimas dez partidas em todas as competições, aliás, só o Benfica venceu os Real Madrid. Todos os outros jogos acabaram com triunfos da formação blanca.
Trent Alexander-Arnold regressou à competição, após lesão, e deixou logo a sua marca no jogo: grande passe do lateral ex-Liverpool a encontrar Gonzalo García (5m) que, com um toque subtil, abriu o marcador no Bernabéu.
Gonzalo García que, refira-se, foi titular na frente de ataque, em detrimento de Mbappé, que voltou de lesão mas ficou no banco o tempo todo.
Depois do golo inaugural, os bascos reagiram e conseguiram chegar ao empate por intermédio de uma grande penalidade convertida por Oyarzabal (21m), após uma falta de Huijsen.
No entanto, a reação da Real Sociedad durou muito pouco, pois logo a seguir houve nova grande penalidade, desta vez a favor dos merengues. Vinícius Jr. (25m) assumiu a marcação e não vacilou perante Remiro.
A equipa da casa estava por cima do encontro e apenas seis muitos depois Valverde (31m) voltou a marcar para o Real Madrid. Grande golo do médio uruguaio, a rematar em arco à porta da área e a dilatar a vantagem antes do intervalo.
O segundo tempo começou com mais um penálti a favor dos meregues. Vinícius Jr. (48m) bailou, sofreu falta e converteu para o 4-1 final.
Com este triunfo, o Real Madrid sobe à liderança com 60 pontos, à condição, antes da visita ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica na próxima terça-feira para o playoff da Champions.
Já a Real Sociedad encontra-se no oitavo posto, com 31 pontos conquistados.