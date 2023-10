A Real Sociedad, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, perdeu este domingo em casa do Atlético de Madrid (2-1), em jogo a contar para a nona jornada do campeonato espanhol.

Em Madrid, Samuel Lino, antigo jogador do Gil Vicente, abriu o marcador para os colchoneros aos 22 minutos, assistido por Koke.

No segundo tempo, aos 73 minutos, a Real chegou ao empate, com um golo de Mikel Oyarzabal, mas Griezmann, a um minuto dos 90, voltou a dar vantagem aos homens da casa, de penálti.

Nos descontos, destaque ainda para a entrada de André Silva na formação basca.

Com este resultado, o Atlético de Madrid sobe ao quarto lugar da La Liga, com 19 pontos, ao passo que a Real Sociedad está em sexto, com 15 pontos.

Mais cedo, refira-se, o Las Palmas venceu em casa do Villarreal, por 2-1.

