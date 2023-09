A Real Sociedad, um dos adversários do Benfica na Liga dos Campeões, foi esta quarta-feira ao Mestalla vencer por 1-0 e, desta forma, subiu até ao quinto lugar da classificação da liga espanhola, antes de visitar Salzburgo para o segundo jogo na liga milionária.

Veja aqui como jogo a Real Sociedad

O Valencia, com Thierry Correia a titular, na defesa, e André Almeida no banco [entrou na segunda parte], entrou melhor na partida, com um ataque dinâmico, com Fran Perez, Selim Amallah e Diego Lopez.

No entanto, foi a equipa basca que se adiantou no marcador, aos 32 minutos, de forma oportuna. Na marcação de um livre rápido, Carlos Fernandez apanhou a defesa da equipa da casa a dormir, invadiu a área e bateu Mamardashvili.

A vida ficou mais complicada para o Valencia e ainda mais complicada ficou quando, ainda antes do intervalo, Amallah viu dois cartões amarelos, separados por três minutos, e deixou o Valencia reduzido a dez.

Em vantagem numérica e no marcador, o Valencia geriu depois a segunda parte, com posse de bola, assegurando três importantes pontos, antes da difícil deslocação a Salzburgo.

A Real Sociedad será o último adversário do Benfica na fase de grupo da Champions. Depois da derrota em casa, diante do Salzburgo (0-2), o Benfica viaja na próxima semana até Milão, para defrontar o Inter, e depois recebe a equipa de San Sebastian a 24 de outubro no Estádio da Luz.