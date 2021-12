O At. Madrid perdeu este sábado no Wanda Metropolitano frente ao Maiorca, por 2-1, numa derrota seguramente difícil de digerir a poucos dias de jogar frente ao FC Porto, no Dragão.

O jogo marcou o regresso de João Félix à competição na Liga Espanhola, após quase um mês: o último jogo do português para o campeonato tinha sido a 7 de novembro.

O português começou a partida no banco e entrou em campo aos 60 minutos e quase marcou no último lance da partida, mas o remate muito perigoso saiu por cima da barra.

Félix, como já se disse, entrou a meia hora do fim juntamente com Lemar, para os lugares de Griezmann e Rodrigo de Paul, numa altura em que o resultado ainda estava num nulo e o Atlético Madrid precisava urgentemente de marcar.

Até então o Maiorca até tinha mais oportunidades de golo, perante um Atlético ausente da partida. Só num remate de Matheus Cunha, ainda na primeira parte, é que a equipa de Simeone, que deixou no banco também Luis Suárez, tinha ameaçado marcar. O que era muito pouco.

Oito minutos depois de Félix entrar, o Atlético marcou mesmo. Um golo estranho: Correa cruzou da direita e Matheus Cunha marcou ao empurrar a bola quando estava no chão.

O Maiorca já tinha ameaçado duas vezes e não se deu por vencido, acabando por empatar aos 80 minutos, através de um cabeceamento de Franco Russo, após uma bola parada. Quando já se pensava num empate, Takefusa Kubo fez o 2-1 final já no período de descontos.

Depois disso João Félix ainda teve a tal oportunidade de golo, mas o remate saiu por cima da barra. Com esta derrota, o Atlético pode ficar mais longe do Real Madrid, que lidera a Liga Espanhola, pouco dias antes de jogar no Dragão uma partida fundamental da Champions.