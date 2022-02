Gonzalo Plata está infetado com covid-19 e confinado em casa, anunciou o Valladolid depois dos testes realizados a todo o plantel na passada quinta-feira.

O clube informa ainda que está em permanente contato com o jogador cedido pelo Sporting, bem como com as autoridades sanitárias locais com o intuito de preservar a saúde do atleta.

O avançado colombiano marcou quatro golos esta temporada nos dezassete jogos que realizou na segunda liga espanhola.