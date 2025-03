Antes do duelo da segunda mão dos «oitavos» da Liga Conferência frente ao V. Guimarães, o Betis venceu este domingo o Las Palmas de Fábio Silva e Dário Essugo por 1-0.

O golo do triunfo veio já na segunda parte, depois da expulsão do médio emprestado pelo Sporting, que viu o segundo cartão amarelo em menos de 10 minutos depois de uma falta sobre Isco.

Já com vantagem numérica, o Betis pressionou e quatro minutos depois Llorente [65m] cabeceou para o fundo das redes defendidas por Cillessen. O guarda-redes neerlandês ainda defendeu uma grande penalidade de Isco à passagem do minuto 90m+5.

Com este triunfo, o Betis reforça o sexto lugar na classificação com 41 pontos, já o Las Palmas continua em zona de despromoção, em 19.º lugar com 24 pontos conquistados.