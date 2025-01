O Atlético Madrid anunciou que vai passar a ser patrocinado pela Red Bull.

«Pela primeira vez em Espanha, a marca austríaca une-se a um clube de futebol para continuar a sua apostas de "dar asas" tanto a desportistas individuais como a desportos de equipa», lê-se num comunicado no site do emblema colchonero, que vai ampliar fontes de receitas nas quais estão, por exemplo, os 40 milhões de euros pagos anualmente pela Riyadh Air pelo naming no estádio.

Recorde-se que a Red Bull é um ativo investidor no futebol, como provam as presenças no Leipzig (Alemanha), Salzburgo (Áustria) e Bragantino (Brasil), nos quais o nome da marca antecede o do clube.

A parceria com Red Bull vai estender-se até junho de 2027.