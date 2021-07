O Atlético Madrid anunciou esta segunda-feira a contratação do jovem avançado Marcos Paulo, luso-brasileiro que é internacional sub-18 e sub-19 por Portugal.

Marcos Paulo chega ao Estádio Metropolitano a custo zero depois de ter terminado contrato com o Fluminense.

O polivalente jovem, que pode jogar em qualquer uma das posições do ataque, realizou exames médios na Clinica Universidade de Navarra e depois assinou um contrato com os colchoneros válido para as próximas cinco temporadas.

Na última temporada no Fluminense, Marcos Paulo, de 1,86m, somou três golos e outras tantas assistências num total de 24 jogos.