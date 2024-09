Atlético e Real Madrid empataram a um golo num dérbi de Madrid com emoções à flor da pele.

O duelo entre as duas maiores equipas da capital esteve longe de ser um grande jogo, mas teve, como é habitual, emoções de sobra, sobretudo após o golo que desbloqueou a partida já na segunda parte.

Éder Militão, ex-FC Porto, inaugurou o marcador ao minuto 64 através de um potente remate de pé direito que ainda desviou em Llorente antes de atingir violentamente as redes colchoneras.

Bola ao centro, jogo reatado e, pouco depois, o árbitro ordenou a suspensão da partida devido a objetos arremessados na direção de Courtois, alvo da ira dos adeptos colchoneros depois de os ter provocado após o golo de Militão.

O dérbi esteve interrompido mais de 15 minutos: faltavam pouco mais de 20 para os 90 e a reta final teve ascendente territorial do Atlético, mas também o Real, neste domingo sem o lesionado Mbappé, a tentar resolver o jogo através de transições.

Até que no sexto de oito minutos de compensação decretados pelo árbitro, Ángel Correa, lançado no jogo no momento em que o árbitro retomou o dérbi aos 70 minutos, foi lançado em profundidade, encarou Courtois, aplicou-lhe uma finta e encostou para o empate.

Cumpriu, também, uma tradição: sempre que ele marca neste dérbi, o Real Madrid não vence.

Após o golo, o Atlético ficou reduzido a dez: Llorente foi admoestado com o vermelho direto após entrada duríssima inicialmente punida com a cartolina amarela.

Com este resultado, o Atlético e o Real aproximam-se do líder Barcelona, mas menos do que pretendiam: apenas um ponto. Os merengues estão agora a três pontos do topo e os colchoneros a cinco.

Na próxima quarta-feira, recorde-se, o Atlético Madrid defronta o Benfica no Estádio da Luz, na segunda jornada da renovada Champions.

Também neste domingo, o Betis, com Rui Silva na baliza, venceu em casa o espanhol por 1-0: Lo Celso resolveu a partida ao minuto 85.