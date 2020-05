Renan Lodi, internacional brasileiro do Atlético Madrid, acusou positivo num teste à covid-19 realizado na passada quarta-feira. A notícia foi adiantada, em primeira mão, pela Globo, no Brasil, mas foi confirmada, entretanto, pela imprensa espanhola que dá ainda conta que outros nove jogadores colchoneros já tinham estado em contato com o novo coronavírus.

O lateral brasileiro, apesar do teste positivo, não apresenta sintomas da doença, está bem fisicamente, mas vai continuar a quarentena, na própria casa, longe dos companheiros que vão, agora, regressar aos treinos.

O clube colchonero tinha realizado testes a todos os jogadores na passada quarta-feira e, além do caso de Lodi, os exames sorológios revelaram mais nove casos de jogadores que estiveram em contacto com o vírus, desenvolveram anticorpos, mas não estão infetados.

Segundo adianta a imprensa espanhola, Lodi estará já numa fase adiantada da infeção, mas vai ter de fazer um novo teste, dentro de dez dias, para voltar a treinar com os companheiros.