Na 19.ª jornada da Liga espanhola, o Atlético Madrid recebeu e venceu o Osasuna pela margem mínima (1-0) e é agora o novo líder do campeonato espanhol no fecho da primeira volta.

Já sabendo que o triunfo significaria o primeiro lugar da tabela classificativa, os colchoneros não entraram no encontro da forma esperada, com a primeira parte a surgir passiva e sem golos.

Ainda assim, o segundo tempo veio revalidar as esperanças iniciais quando, aos 54 minutos, Julian Alvarez atirou a contar para o 1-0. Na sequência de um canto, numa jogada estudada, Griezmann colocou a bola na grande área e, após um toque de Lenglet, o avançado argentino estava no sítio certo para finalizar e assinalar aquele que viria a ser o único golo no encontro.

Com este triunfo, o Atlético de Madrid somou a 14.ª vitória consecutiva (um recorde) e lidera a classificação com 44 pontos, seguido de perto pelo Real Madrid, com 43, e pelo Barcelona, com 38. Por sua vez, o Osasuna permanece no 11.º lugar, com 25 pontos.