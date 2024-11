O Atlético Madrid venceu o Las Palmas por 2-0, em jogo da jornada 12 da Liga espanhola.

Num encontro de sentido único, e no qual Dário Essugo e Fábio Silva foram titulares na equipa das Canárias, Giuliano Simeone – filho do timoneiro dos «Colchoneros» – inaugurou o marcador aos 37 minutos. Foi a estreia a marcar para o jovem avançado, de 21 anos, que na temporada passada partilhou balneário no Alavés com o portista Samu.

Apesar da superioridade no encontro, o Metropolitano teve de esperar até aos 84 minutos para se levantar de novo. Desta vez, foi Sorloth que motivou os festejos dos adeptos da casa. O avançado norueguês, assistido por De Paul, fuzilou a baliza e chegou aos quatro golos no campeonato esta temporada, depois de três jogos longe dos golos.

Com este resultado, os Colchoneros sobem provisoriamente ao terceiro lugar da tabela. Já o Las Palmas continua no 18.º posto, zona de despromoção.