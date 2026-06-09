Se o Real Madrid esperava abrir negociações por Julián Álvarez com uma oferta de 150 milhões de euros, a resposta do Atlético Madrid foi tudo menos diplomática.

Horas depois de os merengues anunciarem oficialmente ter apresentado uma proposta pelo avançado argentino, o rival da capital espanhola respondeu nas redes sociais... com cinco emojis a rir.

Os merengues tinham explicaram que a proposta foi recusada, com o Atlético a remeter qualquer interessado para a cláusula de rescisão do jogador, fixada em 500 milhões de euros.

No entanto, a reação dos colchoneros, porém, não ficou pelos emojis.

Numa segunda publicação nas redes sociais, o clube liderado por Enrique Cerezo desmontou ponto por ponto a versão apresentada pelo rival, deixando várias farpas pelo caminho.

«Nem estudámos nem avaliámos qualquer oferta por Julián», escreveu o Atlético, que também rejeitou ter agradecido a abordagem madridista e aproveitou para lançar uma provocação: «Como não nos havíamos de dar bem, se nos fazem rir ainda mais do que o Barcelona», acrescentam.

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid: 1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. 2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

A troca de mensagens não terminou aí. Numa terceira publicação, os rojiblancos voltaram à carga, desta vez ironizando sobre as alegadas «boas relações» entre os dois clubes.

«A ver se deixam de 'roubar' jogadores da nossa Academia. Muito obrigado, Real Madrid!», escreveu o Atlético.

P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid! — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

A resposta mediática surge numa altura em que Julián Álvarez é apontado também ao interesse de Barcelona, que também mereceu algumas respostas, no mínimo, caricatas.