Atlético responde à proposta de Álvarez do Real: «Fazem-nos rir mais que o Barça»
Merengues avançaram pelo avançado argentino, mas os «colchoneros» recusaram de imediato e aproveitaram as redes sociais para ridicularizar o rival
Merengues avançaram pelo avançado argentino, mas os «colchoneros» recusaram de imediato e aproveitaram as redes sociais para ridicularizar o rival
Se o Real Madrid esperava abrir negociações por Julián Álvarez com uma oferta de 150 milhões de euros, a resposta do Atlético Madrid foi tudo menos diplomática.
Horas depois de os merengues anunciarem oficialmente ter apresentado uma proposta pelo avançado argentino, o rival da capital espanhola respondeu nas redes sociais... com cinco emojis a rir.
😂😂😂😂😂 https://t.co/AI6mbMujPj— Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026
Os merengues tinham explicaram que a proposta foi recusada, com o Atlético a remeter qualquer interessado para a cláusula de rescisão do jogador, fixada em 500 milhões de euros.
No entanto, a reação dos colchoneros, porém, não ficou pelos emojis.
Numa segunda publicação nas redes sociais, o clube liderado por Enrique Cerezo desmontou ponto por ponto a versão apresentada pelo rival, deixando várias farpas pelo caminho.
«Nem estudámos nem avaliámos qualquer oferta por Julián», escreveu o Atlético, que também rejeitou ter agradecido a abordagem madridista e aproveitou para lançar uma provocação: «Como não nos havíamos de dar bem, se nos fazem rir ainda mais do que o Barcelona», acrescentam.
Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:
1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.
2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos…
— Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026
A troca de mensagens não terminou aí. Numa terceira publicação, os rojiblancos voltaram à carga, desta vez ironizando sobre as alegadas «boas relações» entre os dois clubes.
«A ver se deixam de 'roubar' jogadores da nossa Academia. Muito obrigado, Real Madrid!», escreveu o Atlético.
P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid!— Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026
A resposta mediática surge numa altura em que Julián Álvarez é apontado também ao interesse de Barcelona, que também mereceu algumas respostas, no mínimo, caricatas.