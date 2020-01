O Atlético Madrid foi eliminado esta quinta-feira pela Cultural Leonesa, uma equipa da II Divisão B espanhola. A última vez que a equipa colchonera tinha perdido nesta competição diante de um adversário do terceiro escalão foi em 2011. A eliminação perante o Albacete ditou a saída do treinador Gregorio Manzano e a chegada de…Diego Simeone.

A derrota frente à Cultural remete-nos para o dia 23 de dezembro de 2011, quando em pleno Vicente Calderón, o modesto Albacete, na altura também no terceiro escalão, afastou os colchoneros da Taça do Rei com uma surpreendente vitória por 1-0, já depois de ter vencido a primeira mão, em casa, por 2-1.

Seis dias depois dessa noite, Diego Simeone chegava a Madrid para dar início a uma nova era no Atlético. Desde que foi apresentado, o treinador argentino devolveu o Atleti aos tempos de glória, com a conquista de duas Ligas Europa (2012 e 2018), duas Supertaças da Europa (2012 e 2018), uma Taça do Rei (2013), uma liga espanhola (2014) e uma Supertaça de Espanha (2014), além da presença em duas finais da Liga dos Campeões.