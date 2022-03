Pierre-Emerick Aubameyang ganhou uma nova vida no Barcelona e no domingo esteve em particular destaque na goleada que o clube catalão aplicou ao Real Madrid (4-0), em pleno Santiago Bernabéu, com dois golos e uma assistência. No final do jogo, o avançado gabonês recorreu às redes sociais para explicar o gesto com que comemorou os golos e deixou um recado aos críticos.

«Olá do jogador acabado», escreveu o avançado no Twitter numa publicação acompanhada por Goku, uma das personagens dos icónicos desenhos animados Dragon Ball.

Desde que chegou ao Barcelona, a 6 de fevereiro, Aubameyang tem estado em destaque na equipa de Xavi Hernandez com nove golos marcados em onze jogos.