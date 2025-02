Balde de água fria na noite desta segunda-feira no Estádio Sánchez-Pizjuán, depois do Sevilha ter cedido um empate diante do Maiorca (1-1), na sequência de um erro do guarda-redes Orjan Nyland já em tempo de compensação.

Numa noite em que os adeptos se uniram nas bancadas a favor do povo da Palestina e em que pediram um «cartão vermelho» para Israel, a equipa da casa até entrou bem no jogo e chegou à vantagem mesmo em cima do intervalo, com um golo de Kike Salas.

O Sevilha teve, depois, várias oportunidades para matar o jogo na segunda parte, mas não o fez e acabou por pagar muito caro, já aos 90+1 minutos, quando guarda-redes norueguês Nyland deixou escapar uma bola entre as luvas e permitiu a Valjent estabelecer o empate.

Um empate que deixa os dois clubes à portas da Europa, o Maiorca no oitavo lugar, com 35 pontos, e o Sevilha no 11.º posto, com menos três pontos.

Veja a classificação da liga espanhola