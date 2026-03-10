Barcelona anuncia aumento da capacidade do Camp Nou para perto dos 63.000 lugares
Autorização já foi concedida e o clube catalão vai inaugurar parte da bancada norte
O Barcelona anunciou esta terça-feira a abertura parcial da bancada norte, que estava fechada desde o regresso do clube ao Camp Nou. Com esta bancada, a capacidade do estádio dos catalães sobe para 62.652 espectadores.
A autorização foi dada pelo Conselho Municipal de Barcelona, que aprovou a fase 1C, que diz respeito à abertura da bancada norte e das áreas VIP que se encontram entre o primeiro e o segundo anéis do estádio.
Recorde-se que o regresso do Barcelona ao Camp Nou estava previsto para acontecer em 2024, no entanto só veio a ocorrer em novembro de 2025.
As obras do recinto, que vai ter 105 mil lugares, prosseguem, devendo estar concluídas em 2027 com a colocação da cobertura.
O Barcelona vai então estrear-se na nova versão aprovada do Camp Nou já este domingo, às 15h15, frente ao Sevilha.