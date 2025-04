O Barcelona está determinado em voltar a jogar no Camp Nou no próximo mês de setembro, no arranque da próxima edição da Liga dos Campeões, depois de já ter desistido de voltar a jogar em casa na presente temporada, face aos atrasos registados nas obras de remodelação do histórico estádio.

O clube descarta, assim, a possibilidade de organizar a próxima edição do troféu Joan Gamper, tradicionalmente disputado em agosto, já no renovado Camp Nou, mas avisou a empresa responsável pelas obras, a construtora turca Limak, que quer o recinto pronto para receber 60 mil adeptos e jogos de futebol a partir de setembro.

A UEFA obriga a que os clubes disputem toda a primeira fase da Champions no mesmo estádio e os planos do Barça não contemplam novo período de empréstimo do Estádio Olímpico Lluis Companys, onde tem jogado na presente temporada.

As obras no Camp Nou aceleraram nos últimos dias, com o aumento das horas de trabalho, mas para voltar a jogar lá em setembro, o clube terá de atrasar em um ano a instalação da cobertura do recinto que só deverá estar concluída em maio de 2026.