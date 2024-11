O Barcelona enviou uma carta aos seus associados a explicar que a equipa principal vai continuar a jogar no Estádio Olímpico de Montjuic até meados de fevereiro e mantém a expetativa que o regresso ao Camp Nou aconteça no mesmo mês do próximo ano, depois de concluída a primeira fase da Liga dos Campeões.

As obras de remodelação do estádio, que começaram em junho do presente ano, só estarão definitivamente concluídas em 2026, mas o clube já tinha avançado com a expetativa de regressar a casa ainda no decorrer da temporada 2024/25, ainda que de forma parcial.

Na carta enviada aos sócios, o clube informa que os três primeiros jogos de fevereiro de 2025 serão ainda realizados em Montjuic, mas deixa a porta aberta para o regresso ao histórico Camp Nou nas datas que se seguem.

Uma das razões para a escolha destas datas está relacionada com o facto da UEFA não permitir uma troca de estádios na primeira fase da Liga dos Campeões, além das dificuldades logísticas e os custos financeiros de abrir as portas com as obras ainda a decorrerem.

O clube informa, assim, os seus adeptos, que o último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, com os italianos da Atalanta, e os jogos com Valencia e Deportivo Alavés, relativos às 21 e 22.ª jornadas da liga espanhola, todos no início de fevereiro, vão ainda ser jogados no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuic.

Caso o Barça fique a obrigar a jogar o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, este jogo já deverá ser realizado no renovado Camp Nou.