Robert Lewandowski terá de parar por tempo indeterminado. O avançado do Barcelona perde uma parte importante da época, com o Barcelona a disputar o campeonato, Taça do Rei e Liga dos Campeões.

Sofreu uma lesão muscular na perna esquerda no jogo do sábado, diante do Celta de Vigo. O polaco sentiu uma dor na coxa e dirigiu-se ao banco para pedir a substituição.

O Barcelona informou, em comunicado, que o avançado foi submetido a uma ressonância magnética este domingo de manhã, que confirmou a lesão no músculo semitendinoso da coxa esquerda. «O seu regresso aos treinos dependerá da sua evolução», acrescentam.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, Lewandowski é «séria dúvida» para o jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, diante do Inter de Milão, a 30 de abril. Deverá mesmo falhar a final da Taça do Rei marcada para dia 26, contra o Real Madrid.

Lewandowski já marcou 40 golos em todas as competições oficiais e é o melhor marcador do campeonato espanhol com 25 golos.