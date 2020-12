Continuam as más notícias para os adeptos do Barcelona. Com a equipa sem convencer pelo futebol que pratica com Ronald Koeman e a terminar o ano em sexto lugar, do empate com o Eibar resulta ainda uma lesão de alguma gravidade de Philippe Coutinho.

O médio brasileiro deixou o campo perto do fim devido a queixas no joelho esquerdo – deixando inclusivamente a equipa a jogar com menos um – e agora o Barcelona informa que vai ter de ser operado.

De acordo com o comunicado dos blaugrana, Coutinho fez uma rotura no menisco externo do joelho esquerdo e será submetido a uma artroscopia nos próximos dias.

O tempo de paragem previsto não foi divulgado.