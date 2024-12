Jogo grande da 18.ª ronda do campeonato espanhol. O Atlético Madrid foi a Barcelona vencer por 1-2.

A partida começou com o Barcelona por cima e com Raphinha sempre nas melhores jogadas dos catalães.

Ao minuto 30, numa excelente jogada entre Gavi e Pedri, o médio ficou em excelente posição e não desperdiçou. Barcelona em vantagem ao intervalo.

Mas na segunda parte veio a reação do Atlético Madrid. Antes, aos 57 minutos, Raphinha quase fez o chapéu perfeito a Oblak não fosse a bola embater em cheio no travessão da baliza.

Logo a seguir, De Paul (60m) apontou o golo do empate. Uma bola que ressaltou para fora da área, o argentino não se fez rogado e com um bom remate igualou a partida.

No entanto o melhor para a turma de Simeone ainda estava por chegar. Sorloth (90m+6), no último lance da partida e finalizando um excelente contra-ataque fez a reviravolta e deu a vitória aos colchoneros.

Com este resultado, Simeone vence pela primeira vez em Barcelona e o At. Madrid sobe ao primeiro lugar com 41 pontos. Já o Barcelona está em segundo, à condição, com 38.

Veja aqui o resumo da partida: