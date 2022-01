Ousmane Dembélé não se apresentou este domingo no treino do Barcelona devido a uma indisposição gástrica, segundo explicou o clube catalão num comunicado oficial, numa altura em que o avançado francês está fora dos planos de Xavi Hernández devido ao conflito contratual que mantém com o clube.

O antigo jogador do Borussia Dortmund, que está em final de contrato, ficou fora do jogo com o Athletic Bilbao, para a Taça do Rei, e também não foi incluído na lista de convocados para o jogo com o Alavés.

Este domingo não compareceu no treino. «O jogador Ousmane Dembélé não se apresentou esta manhã na Cidade Desportiva devido a uma indisposição gástrica», justificou, mais tarde o clube, num curto comunicado.