«Dro» Fernadez está de saída do FC Barcelona. De acordo com o jornal espanhol Sport, o jovem jogador vai acionar a cláusula de rescisão de seis milhões de euros e abandonar o clube catalão ainda neste mercado de transferências de inverno, decisão que já foi comunicada ao treinador Hansi Flick, na manhã desta sexta-feira.

Segundo a mesma fonte, o Barça tinha delineado um plano para renovar com o jogador assim que este completasse 18 anos, o que aconteceu a 12 de janeiro, após o regresso da Arábia Saudita, onde conquistou a Supertaça, mas Deco não conseguiu fechar o processo a tempo.

A notícia caiu como uma surpresa de grandes proporções nos escritórios do clube blaugrana, que ainda assim não descarta uma tentativa de última hora para reabrir o diálogo e tentar segurar uma das promessas de La Masia.

Nos próximos dias está prevista uma reunião entre o futebolista, a família e os seus representantes, de forma a analisar as várias propostas entretanto recebidas. O Sport refere que o destino do jogador ainda não está fechado, mas sublinha que a cláusula reduzida despertou forte interesse de vários clubes de topo do futebol europeu.

Chegado à formação do Barcelona no verão de 2022, Dro ganhou rapidamente protagonismo e integrou a dinâmica da equipa principal nos últimos meses.

Apostado no seu talento, Hansi Flick deu-lhe oportunidades durante a pré-temporada e manteve-o sob observação ao longo da época, com um total de 148 minutos disputados em cinco jogos, quatro na Liga espanhola e um na Liga dos Campeões.

O jogador fez a estreia como titular diante da Real Sociedad, a 28 de Setembro, e realizou o último encontro pelo Barça a 2 de Dezembro, frente ao Atlético de Madrid, entrando nos minutos finais da vitória por 3-1.

A forte concorrência no meio-campo ofensivo, com nomes como Fermín López e Dani Olmo, bem como nas alas, onde surgem Raphinha e Marcus Rashford, terá pesado na decisão de procurar novos desafios.