Ronald Koeman foi suspenso por dois jogos depois de ter sido expulso no jogo do Barcelona contra o Cádiz.

O castigo ao técnico holandês vai retirá-lo do banco no jogo contra o Levante e também com o campeão em título, At. Madrid, de João Félix.

Recorde-se que Koeman foi expulso por protestos já nos descontos da partida, como pode ver no vídeo associado a este artigo.