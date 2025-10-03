Lamine Yamal teve uma recaída do problema na região púbica, que o tinha afastado de quatro jogos do Barcelona em setembro, e vai parar entre duas a três semanas, segundo informou o clube catalão.

O avançado, de 18 anos, sentiu dores depois do jogo com o PSG, para a Liga dos Campeões, e desfalca o Barça nos jogos com o Sevilha, no domingo, e, provavelmente, com o Girona, no dia 18 de outubro, para a La Liga.

Yamal falha ainda os compromissos da Seleção espanhola com a Geórgia [11 de outubro] e a Bulgária [14 de outubro], para a fase de apuramento para o Mundial do próximo ano.

Esta época, Lamine Yamal, que foi segundo classificado na última eleição da Bola de Ouro, leva dois golos marcados em cinco jogos pelo Barcelona.

