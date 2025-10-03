Barcelona: Lamine Yamal volta a parar com dores na púbis
Internacional espanhol fica afastado dos relvados por um período que pode chegar às três semanas
Internacional espanhol fica afastado dos relvados por um período que pode chegar às três semanas
Lamine Yamal teve uma recaída do problema na região púbica, que o tinha afastado de quatro jogos do Barcelona em setembro, e vai parar entre duas a três semanas, segundo informou o clube catalão.
𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐖𝐒— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2025
The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks. pic.twitter.com/zFLebl67k5
O avançado, de 18 anos, sentiu dores depois do jogo com o PSG, para a Liga dos Campeões, e desfalca o Barça nos jogos com o Sevilha, no domingo, e, provavelmente, com o Girona, no dia 18 de outubro, para a La Liga.
Yamal falha ainda os compromissos da Seleção espanhola com a Geórgia [11 de outubro] e a Bulgária [14 de outubro], para a fase de apuramento para o Mundial do próximo ano.
Esta época, Lamine Yamal, que foi segundo classificado na última eleição da Bola de Ouro, leva dois golos marcados em cinco jogos pelo Barcelona.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?