O Barcelona nomeou Sergi Barjuan para a sucessão imediata de Ronal Koeman no comando técnico do Barcelona.

Em comunicado, o emblema culé frisa que a escolha do até agora treinador do Barcelona B trata-se de uma solução provisória. «A posição interina de treinador da primeira equipa deversá terminar logo que o clube contrato um treinador a tempo inteiro para substituir Ronald Koeman», lê-se.

Sergi Barjuan, que já dá o treino desta quinta-feira e estará sentado no banco no próximo jogo diante do Alavés, foi jogador do Barcelona, tendo feito quase toda a carreira ao serviço dos blaugrana, onde se formou e onde, curiosamente, chegou a jogar com Ronald Koeman. Antigo defesa-esquerdo, foi internacional espanhol 56 vezes representou o Atlético Madrid de 2002 a 2005, altura em que deixou de jogar.

De acordo com a imprensa da Catalunha, Xavi Hernández, nome histórico dos blaugrana agora com 41 anos, está a tratar da desvinculação com o Al Sadd, clube do Qatar pelo qual ganhou sete títulos.