Raphinha vai falhar a deslocação do Barcelona ao País Basco, este domingo, para defrontar a Real Sociedad, devido um problema na coxa direita.

O avançado, de 29 anos, vinha trabalhando de forma condicionada depois de ter sofrido uma entrada mais dura no jogo com o Racing Santander, na última quinta-feira, para a Taça do Rei.

Hansi Flick, treinador dos catalães, preferiu jogar pelo seguro e, por precaução, riscou o nome do internacional brasileiro da convocatória para o encontro com a Real Sociedad, para que possa recuperar totalmente do problema.

Para lá de Raphinha, também Gavi e Andreas Christensens ficam de fora do jogo no Anoeta devido a lesão. Em contrapartida, Frenkie De Jong volta aos convocados no Barça, depois de ter cumprido castigo na partida com o Racing Santander.

O Real Sociedad-Barcelona, da 20.ª jornada da Liga espanhola, joga-se a partir das 20h00, no Anoeta.

