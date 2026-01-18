Barcelona: Raphinha falha jogo com a Real Sociedad devido a lesão
Com problemas na coxa direita, o internacional brasileiro fica de fora por precaução
Raphinha vai falhar a deslocação do Barcelona ao País Basco, este domingo, para defrontar a Real Sociedad, devido um problema na coxa direita.
O avançado, de 29 anos, vinha trabalhando de forma condicionada depois de ter sofrido uma entrada mais dura no jogo com o Racing Santander, na última quinta-feira, para a Taça do Rei.
Hansi Flick, treinador dos catalães, preferiu jogar pelo seguro e, por precaução, riscou o nome do internacional brasileiro da convocatória para o encontro com a Real Sociedad, para que possa recuperar totalmente do problema.
❗️ 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗡𝗘𝗪𝗦— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 18, 2026
First team player Raphinha sits out the game against Real Sociedad as a precaution due to a knock to the right thigh. pic.twitter.com/vh7881dNTt
Para lá de Raphinha, também Gavi e Andreas Christensens ficam de fora do jogo no Anoeta devido a lesão. Em contrapartida, Frenkie De Jong volta aos convocados no Barça, depois de ter cumprido castigo na partida com o Racing Santander.
O Real Sociedad-Barcelona, da 20.ª jornada da Liga espanhola, joga-se a partir das 20h00, no Anoeta.