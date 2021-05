Ronald Koeman recebeu assistência hospitalar na sequência de um ataque de ansiedade, numa altura em que a sua continuidade como treinador do Barcelona não está assegurada.



A informação, avançada pela imprensa espanhola, foi confirmada pelo presidente do clube catalão em conferência de imprensa.



«Ele teve um episódio que o levou ao hospital, mas já está bem. Falei com ele», revelou Joan Laporta.

O presidente do clube catalão falou ainda sobre o futuro do técnico no clube. «Koeman tem contrato e merece respeito», disse Joan Laporta, recusando falar sobre qualquer outro nome para o lugar.

«Koeman tem o perfil, mas precisamos deste período de reflexão para unificar critérios», apontou, explicando: «Estamos a avaliar a temporada. Temos uma relação direta e clara. É um treinador que já cá estava e que tem contrato.»

«Estamos em diálogo de aproximação de posturas e de partilha do que queremos para a próxima temporada. E, neste diálogo, avalia-se tudo, como o profissional, o comportamento, o facto de ser uma figura do barcelonismo... Está a ser tratado com normalidade e está no bom caminho», acrescentou Joan Laporta.