Jean-Clair Todibo, defesa do Barcelona, está infetado com a covid-19. O clube informou que um atleta tinha testado positivo e pouco depois o francês revelou nas redes sociais ser a pessoa em questão.

«Depois dos exames realizados esta terça-feira à tarde ao grupo de jogadores que acaba de iniciar a pré-temporada, um deles acusou positivo por covid-19», diz o clube numa nota publicada.

Todibo garante que está bem e assintomático e diz que está ansioso por regressar aos treinos, ele que integrava um grupo que tinha começado a pré-época recentemente, do qual fazem parte o reforço português Trincão, Pedri, Matheus Fernandes, Wagué, Aleñá, Rafinha, Miranda e Oriol Busquets.

O clube acrescenta na nota que o atleta está «assintomático, encontra-se bem de saúde e está isolado em casa», não tendo estado em contacto com os jogadores que partem na quinta-feira para Lisboa para disputar a final-8 da Liga dos Campeões.

«Todas as pessoas que estiveram em contacto com o jogador infetado foram testadas», acrescenta o comunicado do Barcelona.

[Artigo atualizado]