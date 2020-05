O defesa francês Samuel Umtiti contraiu uma lesão no músculo solear da perna direita durante o treino realizado este sábado pelo Barcelona.

Numa nota publicada no site, o clube espanhol não revelou o tempo de paragem de Umtiti. A Liga espanhola deverá ser reatada na segunda quinzena de junho e Clément Lenglet, castigado, é baixa para o jogo que será diante do Maiorca.

Caso o internacional gaulês não recuperasse, Quique Setién ficaria com apenas duas soluções de raiz para o lugar: Gerard Piqué e Ronald Araújo, jogador uruguaio que totaliza apenas um jogo pela equipa principal do Barcelona: foi lançado aos 73 minutos numa goleada por 4-0 em Camp Nou sobre o Sevilha e acabou por ser admoestado com o vermelho direto aos minuto 87.