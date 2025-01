O Barcelona viajou com Dani Olmo e Pau Víctor para Jeddah, cidade da Arábia Saudita onde vai jogar-se a Final Four da Supertaça espanhola.

Recorde-se que, devido a limitações relacionadas com fair-play financeiro, os dois jogadores não foram inscritos para a segunda metade da época em Espanha, mas o clube blaugrana avançou com uma providência cautelar para o Tribunal Administrativo do Desporto (CSD) para que possam jogar na partida de quarta-feira com o Athletic Bilbao.

Para além dos de Olmo e Pau Víctor, Hansi Flick, treinador do Barcelona, também convocou Ferran Torres, Christensen, Héctor Fort e Lamine Yamal, todos já recuperados de lesões.

Marc Bernal, que ainda recupera de uma lesão grave no joelho esquerdo, também integrou a comitiva.

A lista de convocados do Barcelona:

Cubarsí, Balde, Ronald Araujo, Iñigo Martinez, Gavi, Ferran, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Iñaki Peña, Pablo Torre, Christensen, Fermín López, Marc Casadó, Pau Víctor, Lamine Yamal, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Jules Koundé, Eric García, Szczesny, Astralaga, Marc Bernal, Héctor Fort, Gerad Martín, Sergi Domínguez e Antoni Fernández.