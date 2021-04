Dez minutos. Entre os 30 e os 40 minutos. E um nome acima de todos os outros: Karim Benzema.

O avançado francês foi a grande figura da vitória do Real Madrid sobre o Cádiz, por 3-0. Fez o 1-0 de penálti, assistiu com um cruzamento perfeito Odriozola que apontou o segundo, e bisou dez minutos depois de ter aberto o marcador, fixando o resultado final ainda na primeira parte.

E com toda esta simplicidade, o Real Madrid conseguiu o que pretendia: os três pontos que lhe permitem subir à liderança da Liga espanhola, com os mesmos pontos que o At. Madrid, que só joga nesta quinta-feira, frente ao Huesca.

Antes do jogo dos merengues, destaque para a vitória do Alavés sobre o Villarreal por 2-1. De resto, o Valladolid, que teve Jota a partir dos 65 minutos, empatou 1-1 em casa do Elche, enquanto o Betis não saiu do nulo com o Ath. Bilbao.