Rodrigo Battaglia rescindiu recentemente o contrato que o ligava ao Sporting e assinou pelo Maiorca em definitivo.

Em conferência de imprensa que serviu para começar a lançar o arranque da época para a equipa maiorquina (segunda-feira que vem diante do Athletic Bilbao), o médio argentino mostrou-se feliz por continuar em Espanha, mas lamentou que o futuro tenha ficado definido no final de julho, a duas semanas do arranque oficial da época para a equipa das Baleares.

«Não foi um verão muito tranquilo. Tinha claro que não ia continuar em Portugal, mas a espera e a decisão de poder rescindir o meu contrato com o Sporting prolongaram-se», disse o jogador de 31 anos.

Battaglia continuará a jogar no Maiorca, onde na época passada fez 31 jogos. «Javier Aguirre [o treinador] deu-me muita confiança e conseguimos atingir o objetivo do grupo, que era a permanência. Estou-lhe muito agradecido e muito feliz por ter assinado por dois anos por este clube que tem gente muito boa e que aprecio muito.»