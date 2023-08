O beijo do presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, à jogadora Jenni Hermoso, na festa da conquista do Mundial feminino continua a marcar a atualidade em Espanha e agora pode vir a tornar-se num caso de justiça, uma vez Miguel Galán, presidente da Escola de Treinadores de Futebol de Espanha, decidiu avançar com uma queixa junto do Conselho Superior dos Desportos.

Uma denuncia contra o presidente da federação espanhola, publicada pelo The Objective nas redes sociais, por «incumprimento da Lei 39/2022 do Desporto» e por considerar o gesto de Rubiales um «ato sexista».

«Trata-se de um ato sexista intolerável no desporto. Portanto, cabe ao Conselho Superior do Desporto transferir a minha reclamação para o Tribunal Administrativo do Desporto para instaurar um processo para apurar o alcance do ato ao abrigo da nova lei desportiva», explica o representante dos treinadores na sua denúncia.

Luís Rubiales começou por classificar as criticas como «palermices», mas acabou por recuar e pedir desculpas pelos seus atos.