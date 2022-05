Karim Benzema desvalorizou o «não» de Kylian Mbappé ao Real Madrid, mas garante que não ficou zangado com a opção do compatriota em renovar pelo Paris Saint-Germain. O goleador diz que, neste momento, está totalmente focado na final da Liga dos Campeões frente ao Liverpool.

«Prefiro não falar sobre esse assunto. Não estou zangado, posso apenas dizer-vos que estou concentrado na final da Liga dos Campeões que é mais importante do que estar a ouvir outras coisas. Não é o momento de falar dessas coisas pequeninas», atirou o goleador do Real Madrid aos microfones da Movistar Plus.

A final da Liga dos Campeões está marcada para este sábado (20h00), para o Stade de France, em Paris.