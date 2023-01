Com William Carvalho no onze incial, o Betis perdeu neste sábado por 1-0 em Barcelona, frente ao Espanhol.

O único golo da partida foi apontado por Braithwaite aos 43 minutos, numa partida em que Rui Silva não saiu do banco da equipa sevilhana.

Com este resultado, o Betis mantém-se no sexto lugar, enquanto o Espanhol foge da zona de descida, subindo ao 12.º lugar, agora com 20 pontos.

No outro jogo do início da tarde, a surpresa de La Liga, a Real Sociedad, foi a Madrid vencer o Rayo Vallecano por 2-0 e reforçou o terceiro lugar, igualando os 18 pontos do Real Madrid, que tem menos dois jogos.

Os golos da partida foram apontados por Sorloth e Barrenetxea, ainda na primeira parte.