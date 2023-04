O jogo era importante para a Real Sociedad e, quiçá, crucial para o Betis no que dizia respeito à luta pelo quarto e derradeiro lugar de acesso à Liga dos Campeões. E terminou com a equipa basca mais feliz.

No Benito Villamarín, casa do Betis, Rui Silva e William Carvalho foram titulares numa partida que acabou a zeros.

Depois de os visitantes terem sido superiores durante a maior parte dos 45 minutos iniciais, o conjunto de Sevilha cresceu numa segunda parte em que teria de assumir mais riscos para encurtar para três os pontos de distância para a Real Sociedad, que segue na quarta posição da Liga espanhola.

Apesar do ascendente, foi Rui Silva a evitar, como uma excelente intervenção aos 90+5 minutos, um golo que teria deitado por terra as aspirações do Betis e deixado o conjunto de San Sebastián com pé e meio na próxima edição da Liga dos Campeões.

Com este resultado, a Real Sociead passa a somar 55 pontos na Liga espanhola, mais seis do que o Betis, que ocupa a quinta posição. Faltam jogar-se sete jornadas até ao final do campeonato.