Uma mãe desesperada recorreu às redes sociais para encontrar um cachecol do Betis, perdido na festa da conquista do Taça do Rei, que pertencia ao filho, falecido há três anos.

«Sei que é missão impossível, mas é a última coisa que posso fazer, e por tentar não perco nada. Ontem à saída de Villamarín, entre a euforia e a massa de gente que havia, perdi o cachecol do meu menino. Deixei-a cair e, apesar de ter percorrido o caminho de novo, não o encontrei mais», começa por escrever Aurora Lancha Pardal.

Um apelo do coração, como depois explica a autora. «É um cachecol muito especial, porque tinha-o desde que o Betis desceu para a segunda, e diz "Vamos voltar". Não havia um jogo em que eu não o levasse. Ontem quis levá-lo comigo para a final e desastradamente perdi-o. Para quem não sabe porque é tão especial, meu filho faleceu há três anos», prossegue.

Em última instância, Aurora pede a quem encontrar o cachecol que, pelo menos, o leve aos jogos do Betis. «Se não o recuperar, o que estou ciente de que é difícil, só espero que quem o encontrou saiba valorizá-lo e o leve aos jogos com o mesmo carinho com que ele o carregava. Obrigado por me ouvirem e parabéns a todos os béticos», escreve ainda a extremosa mãe.