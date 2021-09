Sofrido, sofrido!

O At. Madrid venceu o Getafe por 2-1 no dérbi da capital espanhola, mas não se livrou de (mais) um grande susto, diante de uma equipa que continua sem pontuar, ao fim de seis jornadas.

Com Florentino a titular – saiu nos descontos da partida -, o Getafe chegou à vantagem em cima do intervalo graças a um golo do sérvio Mitrovic, central que passou pelo Benfica, num lance em que Oblak não ficou muito bem na fotografia, acabando mesmo por ser ele a empurrar a bola para a baliza.

No primeiro jogo sem João Félix, que foi suspenso por dois jogos depois de ter sido expulso na partida frente ao Ath. Bilbao, a equipa de Simeone voltou a mostrar grandes dificuldades e teve de sofrer até ao fim.

A expulsão de Carles Aleña aos 74m revelou-se decisiva para o desfecho do jogo. Quatro minutos depois do cartão vermelho ao médio do Getafe, Luis Suárez empatou a partida.

Com os colchoneros a intensificarem a pressão nos minutos finais, o avançado uruguaio voltaria a ser decisivo ao marcar o golo da reviravolta no primeiro minuto dos descontos e garantir a conquista dos três pontos.