Aitana Bonmatí, internacional espanhola do Barcelona, última vencedora da Bola de Ouro, está hospitalizada, depois de lhe ter sido diagnostica meningite, revelou esta sexta-feira a selecionadora espanhola, em conferência de imprensa, depois de ter sido notada a ausência da jogadora no embate com o Japão, inserido na preparação das campeãs do Mundo para o Campeonato da Europa.

A ausência de Bonmatí no jogo com o Japão já tinha gerado perplexidade e uma fotografia publicada pela própria jogadora, a assistir ao jogo das companheiras, na cama de um hospital, gerou ainda maior apreensão, mas a selecionadora Montse Tomé, no final do jogo, veio tranquilizar os adeptos.

«Os médicos dizem que está controlada. Falar de meningite pode assustar, mas está controlada. A Aitana está internada e ainda não temos prazos para saber por quanto tempo», explicou a selecionadora, logo após o «teste» frente ao Japão.

A federação espanhola também já tinha informado que a jogadora do Barça estava a ser submetida a exames médicos depois de ter estado vários dias em estado febril. Aitana estava já afastada dos treinos, mas a ausência de melhoras levou à decisão de realizar exames médicos mais exaustivos que acabaram por levar ao diagnóstico de «meningite viral».

Mesmo sem Aitana, a Espanha venceu o Japão, em Leganés, por 3-1.