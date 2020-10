O Eibar de Paulo Oliveira e Kevin Rodrigues perdeu na receção ao sensacional Cádiz (0-2) na abertura da 8.ª jornada da liga espanhola. Os visitantes, que somaram o quarto triunfo fora de portas, destacam-se agora no topo da classificação com os mesmos pontos do que a Real Sociedad.

Com os dois portugueses no onze titular, com Kevin Rodrigues a jogar a extremo, a equipa da casa até entrou bem, mas não conseguiu conter o atrevido adversário que marcou dois golos em três minutos ainda na primeira parte. Alvaro Negredo abriu o marcador, aos 36 minutos, enquanto Salvi Sanchez aumentou a vantagem aos 39.

Uma vantagem que permitiu ao Cádiz gerir a defesa dos três pontos que lhe permitem alcançar o líder, pelo menos de forma provisória, no topo da classificação, passando a contar com mais um ponto do que o Real Madrid.