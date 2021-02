Ramón Calderón, antigo presidente do Real Madrid, classifica como «um erro histórico» ter permitido a saída de Cristiano Ronaldo e adianta que, se fosse possível, ia buscá-lo outra vez, «mesmo coxo».

O antigo dirigente considera que foi um erro deixar sair o internacional português e considera que o Real Madrid, ainda hoje, está a pagar por isso. «Não fez sentido nenhum, o Ronaldo dá sempre algo à equipa. Os jovens só podem aprender com ele, com a sua atitude dentro e fora do campo», destacou Calderón em entrevista ao site italiano SerieANews.

O antigo presidente dos merengues vai mais longe e adianta que, se fosse possível, voltava a contratar Cristiano Ronaldo. «Sempre o quis na minha equipa. Mesmo coxo», acrescentou.

Na mesma entrevista, Calderón manifestou o receio que Sergio Ramos também acabe por deixar o clube. «Acho que ele quer ficar, embora com condições económicas que o clube não aceita. Espero que não aconteça o mesmo que se passou com o Cristiano que na Juventus já marcou 90 golos que tinham de ser nossos. Seria uma loucura deixar sair o Sérgio», comentou ainda.