Mariano, antigo jogador do Real Madrid, está sem clube e começou agora a treinar no Deportivo Alavés para manter a forma na pré-temporada, mas não é claro que vá ficar no clube espanhol. O jornal Marca avança que o avançado de 31 anos tem duas propostas em cima da mesa.

Foi com alguma surpresa que o Alavés anunciou a integração de Mariano nos treinos de preparação da equipa para a nova época, mas sem fazer qualquer alusão a qualquer acordo ou vínculo ao clube.

Mariano teve uma longa trajetória no Real Madrid, chegou a vencer duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes, além de ter acumulado três títulos na liga espanhola. Em 2023 deixou o gigante espanhol para assinar pelo Sevilha, mas não se adaptou ao clube andaluz onde fez apenas treze jogos antes de rescindir contrato em janeiro de 2024.

O avançado está, assim, há mais de ano e meio sem clube, mas não sem jogar, uma vez que, no passado mês de março, foi convocado para jogar pela seleção da República Dominicana e até marcou um golo num jogo particular com Porto Rico.

Segundo avança o jornal Marca, foi o próprio jogador que pediu para treinar no Alavés, numa altura em que tem duas propostas em cima da mesa para prosseguir a carreira. Segundo o mesmo jornal, não há, nesta altura, uma opção para o experiente avançado ficar no Alavés, a não ser que haja uma reviravolta inesperada.