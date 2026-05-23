Espanha
Há 2h e 31min
Candidatura de Florentino Pérez aprovada pela Junta Eleitoral do Real Madrid
Presidente dos merengues aguarda por Enrique Riquelme
Presidente dos merengues aguarda por Enrique Riquelme
A Junta Eleitoral do Real Madrid aprovou a candidatura apresentada por Florentino Pérez à presidência do clube merengue
O atual presidente do Real ficará a saber ainda neste sábado se terá a oposição de Enrique Riquelme ou se é reconduzido automaticamente.
Se a candidatura de Riquelme também for aprovada, o clube blanco vai a eleições no fim de semana de 6 e 7 de junho, podendo a decisão do anúncio de José Mourinho como novo treinador do Real Madrid ser adiada ou, no limite, ficar em risco se Florentino Pérez for derrotado.
Florentino Pérez lidera o Real Madrid ininterruptamente desde 2009. Antes, esteve na presidência do clube entre 2000 e 2006.
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