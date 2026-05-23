A Junta Eleitoral do Real Madrid aprovou a candidatura apresentada por Florentino Pérez à presidência do clube merengue

O atual presidente do Real ficará a saber ainda neste sábado se terá a oposição de Enrique Riquelme ou se é reconduzido automaticamente.

Se a candidatura de Riquelme também for aprovada, o clube blanco vai a eleições no fim de semana de 6 e 7 de junho, podendo a decisão do anúncio de José Mourinho como novo treinador do Real Madrid ser adiada ou, no limite, ficar em risco se Florentino Pérez for derrotado.

Florentino Pérez lidera o Real Madrid ininterruptamente desde 2009. Antes, esteve na presidência do clube entre 2000 e 2006.